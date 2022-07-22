В Госдуме предложили сокращать россиянам рабочую смену в день рождения Депутат Госдумы Матвейчев призвал сокращать работающим гражданам смену в день рождения

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал сокращать рабочую смену для граждан, отмечающих день рождения, пишет RT со ссылкой на письмо парламентария в адрес главы Минтруда Антона Котякова. Обращаясь к главе ведомства, он отметил, что согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день или смена перед праздничным днем короче на час, однако в случае с именинами такое правило не действует.

В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены, — говорится в письме.

Матвейчев подчеркнул, что день рождения россияне традиционно отмечают в кругу семьи, в связи с чем им требуется дополнительное личное время.

Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, который предлагает сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным. По словам парламентариев, он позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».

Однако депутат Госдумы Светлана Бессараб позже заявила, что 8 июля вряд ли станет выходным днем, так как в Трудовом кодексе уже закреплены 14 праздничных календарных дат. Она отметила, что это один из самых больших пакетов выходных дней среди европейских стран.