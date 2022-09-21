Песков рассказал, будет ли Путин слушать выступление Байдена на ГА ООН Песков заявил, что Путин не будет следить за выступлением Байдена на Генассамблее ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не будет следить за выступлением американского коллеги Джо Байдена на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ГА ООН), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для главы государства более важной является работа в Нижнем Новгороде, передает «Звезда».

Путин не будет следить за выступлением Байдена на Генассамблее ООН — работа в Великом Новгороде важнее, — заявил Песков.

В настоящее время Путин находится в городе: он уже встретился с руководителями передовых инженерных школ и выступил на торжественном мероприятии в честь 1160-летия зарождения российской государственности и переговорил с губернатором Глебом Никитиным.

В ходе встречи с руководителями инженерных школ президент рассказал о планах достичь дефицита госбюджета в 0,7% к 2024 году. Глава государства подчеркнул, что в 2023 году он может быть ниже уровня, заложенного в проекте закона. Путин отметил, что в следующем году дефицит бюджета планируется примерно в 2%, а «может быть меньше», поскольку все ресурсы для этого у страны есть.

Кроме того, он назвал «хотелками» прогнозы Запада об отказе от углеводородов. Глава государства заявил, что Россия сохранит лидерские позиции в энергетике.