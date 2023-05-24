Песков раскрыл подробности визита Пашиняна в Москву Песков: программа Пашиняна в рамках визита в Москву начнется 25 мая

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян

Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Москву начнется 25 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, представлять Ереван на Евразийском экономическом форуме 24 мая будет вице-премьер Мгер Григорян.

От Армении будет вице-премьер, на сегодняшнем этапе, Григорян. Завтра уже Пашинян присоединится, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин планирует выступить 24 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале «Зарядье».

25 мая российский лидер и другие главы государств — участников Евразийского экономического союза примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на результативность переговоров между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые состоятся в Москве 25 мая. Представитель Кремля также выразил надежду, что взаимодействие Москвы и Баку по линии СМИ будет расширяться, поскольку это является важной составляющей общего комплекса двустороннего сотрудничества России и Азербайджана, отметил он.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Карабах частью Азербайджана. Премьер-министр Армении отметил, что взамен Баку должен предоставить гарантии безопасности для армянских жителей региона.