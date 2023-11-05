Песков раскрыл подробности совещания Путина по событиям в Дагестане Песков: совещание у Путина по Дагестану было посвящено недопущению таких событий

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Владимир Путин

На совещании у президента РФ Владимира Путина после событий в Дагестане обсуждались меры по недопущению таких ситуаций в будущем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, встреча продолжалась достаточно долго и была содержательной.

Конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем. Поэтому это был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении, — пояснил Песков.

Ранее Путин заявил, что попытки Запада организовать силами Украины еврейские погромы на территории России являются «невероятным свинством». Глава государства признался, что его удивляют действия заокеанских «деятелей». Так он прокомментировал антисемитские выступления и проникновение толпы в аэропорт в Дагестане.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, в итоге массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы был нанесен ущерб в сотни миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, точную сумму выявят специальные экспертизы. В СК добавили, что установлены личности более 20 подозреваемых, которые активно участвовали в массовых беспорядках.

В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли массовые беспорядки после прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек ворвались в здание воздушной гавани и на летное поле. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале трусами. По его мнению, такие люди поддерживают врагов России и не являются «героями Дагестана», а также не могут называться мужчинами и кавказцами.