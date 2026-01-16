Песков раскрыл, частью чего Россия считает Гренландию

Москва считает Гренландию частью Датского королевства и слышит заявления об отказе от продажи этого острова Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в свою очередь, из США были слышны заявления о формулировании «денежного предложения о приобретении Гренландии в том или ином виде».

Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства, — отметил Песков.

Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил, что любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами станет для ЕС «пересечением красной линии». По его словам, речь идет об угрозе экономическому сотрудничеству. Если Вашингтон введет санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Брюссель приспособится.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп стремится получить Гренландию для укрепления позиций республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. При этом, по его мнению, высока вероятность того, что данный план потерпит неудачу.