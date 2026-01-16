Позиция немецкого суда по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» сформулирована в стиле highly likely (весьма вероятно), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на формулировку постановления, в котором говорится о «высокой доле вероятности» причастности к подрывам иностранного государства. Представитель Кремля также выразил сомнение в том, насколько подобные расплывчатые формулировки допустимы в официальном судебном вердикте, передает ТАСС.

Я не соглашусь с тем, что это с одной стороны четко, с другой стороны туманно. Это все в стиле highly likely, «высокая доля вероятности» — это highly likely, — сказал Песков.

Ранее Der Spiegel приводил формулировку Федерального верховного суда ФРГ, согласно которой взрывы на «Северных потоках» с высокой долей вероятности были совершены «по заказу иностранного государства». Из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину, отмечали журналисты. На этом фоне Песков заявил, что время показать, кто на самом деле стоит за подрывами на газопроводах, настало уже давно.