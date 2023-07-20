Песков: Путин пока не принял решение о визите на саммит G20 в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения, отправится ли он на саммит G20 в Нью-Дели, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В 2023 году встреча лидеров стран будет проходить в очном формате.

Нет, пока нет решения, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи выразил надежду, что президент России Владимир Путин сможет лично присутствовать на саммите глав стран G20 в Нью-Дели. По его словам, Индия ожидает, что все приглашенные лидеры примут участие в саммите.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что украинская делегация и лично президент страны Владимир Зеленский не будут приглашены на предстоящий саммит G20 в Нью-Дели. По его мнению, участвовать во встрече должны исключительно члены «Большой двадцатки», а также те государства, которых пригласит Индия. Саммит лидеров G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, после чего председательство Индии будет передано Бразилии.

Накануне было объявлено, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе, так как власти могли его арестовывать по ордеру МУС. Представители главы государства отметили, что РФ представит глава МИД Сергей Лавров.