Песков призвал дождаться разъяснений по ограничению выезда за рубеж Песков призвал дождаться разъяснений по ограничению выезда за рубеж для подлежащих мобилизации граждан

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Дмитрий Песков

Разъяснения относительно возможного закрытия границ для граждан, подлежащих мобилизации, последуют в ближайшем будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас он не может ответить на этот вопрос из-за разночтений в законодательстве.

Давайте чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет, — сказал он.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что введение частичной мобилизации в России не подразумевает ограничение на передвижение по стране для тех, кто попал в призывные группы. Депутат подчеркнул, что частичная мобилизация затрагивает лишь часть жителей страны, а не всех ее граждан. Он добавил, что подлежащие мобилизации могут передвигаться по территории страны, однако до получения повестки лучше этого не делать. Каких-либо дополнительных ограничений по этому поводу также не ожидается.