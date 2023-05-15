Песков: поставки Лондоном оружия Киеву не изменят ход спецоперации

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Дмитрий Песков

Кремль негативно относится к планам Великобритании поставить Украине дополнительные вооружения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это не повлияет на ход спецоперации, но приведет к ответным мерам и разрушению отношений.

Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению [отношений], это ведет к дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских пилотов для управления истребителями F-16. В настоящее время Лондон работает с другими странами над возможной отправкой Киеву истребителей.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна намерена укрепить поддержку Украины, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Он добавил, что на саммите «Большой семерки» (G7) планирует укрепить поддержку Киева в боевых действиях против России.