Песков предупредил о новых провокациях Киева

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Дмитрий Песков

Угроза проведения Киевом диверсий, аналогичных тем, которые произошли за последние дни, сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможных провокациях 9 мая. Представитель Кремля уточнил, что спецслужбы работают над обеспечением безопасности, передает РИА Новости.

Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом атак, террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию, — заявил он.

До этого военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что тысяча боевых дронов ВСУ могут атаковать Россию 9 мая. По его мнению, украинские военные стремятся нанести в День Победы значительный удар, включая информационный.

Ранее в Курской области отменили военный парад в честь Дня Победы. Такое решение было принято по соображениям безопасности. Кроме того, шествия уже отменены в Белгороде, Орловской, Псковской, Рязанской областях, Крыму и Севастополе, а также Краснодарском крае, кроме Новороссийска.