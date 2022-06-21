Песков предсказал длительный кризис на Украине Песков: кризис из-за ситуации на Украине будет длительным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, а Россия уже никогда не сможет доверять Западу. Такое мнение высказал в интервью телеканалу NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Беседа представителя Кремля с журналистом длилась около часа, но в эфир пока вышло лишь несколько фрагментов.

Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу, — сказал Песков.

Также в показанных телеканалом фрагментах интервью пресс-секретарь главы РФ коснулся темы задержанных на Украине американских наёмников, арестованной в стране за попытку ввоза наркотиков американки Бриттни Грайнер. На телеканале не сообщили, будет ли показана полная версия интервью, которое, по словам журналиста Кира Симмонса, длилось больше часа.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует привлекать Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации РФ на Украине. Он также подчеркнул, что создание этой организации себя оправдало, и она имеет большое значение, поэтому ее развитие является приоритетом в области политики безопасности.