Песков поставил точку в вопросе возвращения американских компаний в Россию Песков заявил, что процесса возвращения американских компаний в Россию не было

Поскольку возвращения американского бизнеса не происходило, говорить о приостановке процесса бессмысленно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, торговля между странами почти свелась к минимуму, однако «не должна на нем оставаться», пишет РИА Новости.

Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу. Сейчас летний период, и многие наблюдатели и аналитики уже не знают, откуда черпать вдохновение, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что возвращение западных компаний не должно ударить по российскому производителю. По его словам, в случае возвращения иностранные фирмы начнут демпинговать, чтобы вернуть потерянные $240 млрд (19,2 трлн рублей) из-за ухода из РФ.

В Торгово-промышленной палате России сообщали, что зарубежные компании начали предварительно изучать возможности возвращения в страну. Сейчас они прощупывают почву. При этом среди активных интересантов есть компании, которые «не очень красиво покинули» российский рынок в 2022 году.