Песков пообещал великолепный результат для экономики России Песков: экономические показатели России к концу года вырастут на 2,8%

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к концу года Россию ожидает непредвиденный для властей положительный результат — рост экономики на 2,8%. Он добавил, что утверждения о «разорванной в клочья экономике России» — это неправда.

По итогам года ожидается рост экономики России на 2,8%, это великолепный и неожиданный даже для властей результат, — заявил Песков.

1 ноября президент РФ Владимир Путин заявлял, что экономика страны развивается в соответствии с прогнозами. За девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Президент отметил, что наиболее высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Отдельных успехов добились производства машин, техники и оборудования.

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что до президентских выборов в России точно не стоит ждать событий, подобных дефолту. Также эксперт предполагал, что к президентским выборам доллар может подешеветь до 80 рублей.