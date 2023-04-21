Песков пообещал усовершенствовать систему работы военкоматов

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В России будет усовершенствована система работы военкоматов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также отметил, что ему ничего известно о том, что в российских вузах студентам стали выдавать повестки.

Мы с вами знаем, что сейчас идет работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу. Но конкретно о фактах вручения повесток студентам мне ничего не известно, — сказал Песков.

21 апреля Портал DOXA сообщил, что студентам МГУ в общежитии вуза стали раздавать повестки. По данным интернет-журнала, повестки выдают коменданты общежития.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательстве, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Также Госдума приняла закон, разрешающий срочникам сразу же заключать контракт на службу в армии. В соответствующем документе из закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца.

19 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли повестки до призывников.