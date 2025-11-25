Песков ответил на вопрос о роли европейцев в мирном процессе по Украине

Песков ответил на вопрос о роли европейцев в мирном процессе по Украине Песков заявил, что обсуждать архитектуру безопасности без европейцев невозможно

Вести обсуждение архитектуры безопасности без европейцев не представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, их подключение к ведущимся по поводу украинского урегулирования переговорам потребуется позже.

Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе — а говорить о гарантиях безопасности без системы безопасности в целом сложно — без участия европейцев практически невозможно. На каком-то этапе это, конечно, потребуется, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что мирный план по Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов после напряженных переговоров между США и Украиной в Женеве. В данный момент документ, вызвавший возмущение Киева и его союзников, пока не доработан до конца, а окончательное количество пунктов еще не согласовано. Мнение европейцев приняли во внимание, однако американцы все же больше сосредоточены на своем варианте.

До этого Песков заявил, что Россия заинтересована в дипломатическом решении украинского конфликта. По его словам, российская сторона открыта к переговорному процессу.