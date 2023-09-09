Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке Песков: Кремлю пока нечего сказать о возможности встречи Путина и Ким Чен Ына

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать о возможности встречи президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает ТАСС. В западных СМИ ранее звучали предположения, что беседа лидеров может состояться на Дальнем Востоке.

Мне нечего вам сказать, — сказал Песков.

Западные СМИ накануне писали о возможной встрече Путина с Ким Чен Ыном. Bloomberg уточнял, что темой для разговора глав государств могли бы быть поставки оружия Москве, взамен которых Мьянма могла бы получить зерно, нефть и военные технологии.

Ранее Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания республики. В своем послании глава государства отметил, что наращивание двусторонних отношений РФ и Северной Кореи на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии.

Песков ранее отмечал, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Пхеньяном без оглядки на мнение других стран. По его словам, между государствами сложились отношения, которыми РФ дорожит.