Песков ответил на вопрос о невыплатах зарплаты в ФК «Томь» Песков: в Кремль не поступало письмо ФК «Томь» о долгах по зарплатам

Фото: Дмитрий Кандинский/РИА НОвости

В Кремле пока не видели письма от сотрудников футбольного клуба «Томь» о невыплате зарплат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос журналистов без ознакомления с посланием, передает РИА Новости.

Нет, к сожалению, [в Кремле] пока не видели [письмо сотрудников ФК «Томь»], поэтому ничего не могу сказать, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Томи» направили открытое письмо Путину в связи с невыплатой им зарплаты. По словам обратившихся, они не видели денег с августа 2022 года. Руководство клуба утверждало, что зарплаты не выдавались из-за накопившихся долгов. Сотрудники ФК «Томь» попросили Путина организовать проверку.

Также сообщалось, что падающий Артем Дзюба стал игроком московского «Локомотива». Контракт будет рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата футболиста, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 2,5 млн рублей в месяц.