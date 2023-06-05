Песков ответил на вопрос про контрнаступление ВСУ Песков переадресовал вопрос о контрнаступлении ВСУ в Минобороны России

Фото: Министерство обороны Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов касательно контрнаступления Вооруженных сил Украины и предложил обратиться за комментариями по этой теме в Минобороны. У него поинтересовались, мог бы он прокомментировать информацию о начале украинского наступления и есть ли у Москвы дополнительная информация на этот счет, передает ТАСС.

Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством, — сказал спикер Кремля.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планы готовящегося контрнаступления входит и захват Крыма. При этом успех военной операции, по его словам, будет зависеть от поставок западных вооружений.

3 июня бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что у ВСУ не получится захватить Крым в ходе своего контрнаступления. При этом он высказал мнение, что украинская армия может попробовать лишить возможности жителей полуострова пополнять припасы, тем самым изолируя регион.

До этого, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению США, предполагаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины даст возможность Киеву вернуть стратегически важные территории, которые в настоящее время контролирует Россия.