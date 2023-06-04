В Белом доме рассказали, чего ждут от контрнаступления Украины Салливан: по мнению США, наступление ВСУ позволит отбить стратегические районы у России

Фото: Министерство обороны Украины

По мнению США, предполагаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины даст возможность Киеву вернуть стратегически важные территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Об этом в интервью CNN заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен помогать Киеву в достижении максимально возможного прогресса на поле боя.

Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории. <...> Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления, — сказал Салливан.

Он указал на то, что такой прогресс Украины позволит ей занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм, который в конце мая посетил Киев, заявил о получении сведений относительно военных планов Украины в рамках заявленного контрнаступления. По его словам, Украина уже прибегает к ударам, растягивающим российскую оборону.

В свою очередь заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что ВСУ не могут в настоящее время начать контрнаступление, поскольку не располагают необходимым для этого количеством оружия.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев откажется от контрнаступления, если президента РФ Владимира Путина убедят вывести войска с территории страны.