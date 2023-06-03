В США сообщили, что у Украины нет шансов захватить Крым Бывший глава ЦРУ Петреус: Украина не захватит Крым в ходе своего контрнаступления

У ВСУ не получится захватить Крым в ходе своего контрнаступления, рассказал BBC бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он отметил, что украинская армия может попробовать лишить возможности граждан Крыма пополнять припасы, тем самым изолируя полуостров.

В этом контрнаступлении они не смогут захватить Крым. Нет, — подчеркнул Петреус.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил 2 июня, что потребности Украины в оружии для контрнаступления были удовлетворены. Он подчеркнул, что решение о начале наступления должен принимать Киев.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины Москва нанесет ответный удар. Он также предположил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что ситуация для президента Украины Владимира Зеленского ухудшается c каждым днем. По его мнению, украинский лидер теряет поддержку и доверие как западных союзников, так и в собственной стране. Соскин полагает, что Запад уже не верит в успех контрнаступления.