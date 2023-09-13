Песков заявил о планах по созданию межправительственной комиссии РФ и КНДР

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Дмитрий Песков

Россия и КНДР работают над созданием межправительственной комиссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о встрече двух лидеров на космодроме Восточный. Темы, которые будут обсуждаться членами комиссии, не уточняются.

Комментируя прошедшую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына, Песков заявил, что на переговорах стороны обменялись мнениями о ситуации в Азиатском регионе. При этом он подчеркнул, что она оценивается как непростая. В разговоре с президентом России Ким Чен Ын активно интересовался разными сферами, в том числе медициной и образованием.

Песков также отметил, что сам Путин пока не планирует совершать ответную поездку в КНДР.

Встреча Путина и Ким Чен Ына проходила на космодроме Восточный, расположенном в Амурской области. По словам президента России, в ходе разговора состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, а также о двусторонних отношениях между Москвой и Пхеньяном. Глава государства подчеркнул, что Россия и Северная Корея ведут работу над множеством совместных проектов, в том числе в сфере транспорта и логистики. Также РФ есть что предложить северокорейским партнерам в сфере сельского хозяйства.