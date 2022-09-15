Песков опроверг информацию Sun о покушении на Путина Песков заявил, что информация Sun о покушении на Путина не соответствует действительности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Публикация британского таблоида The Sun о покушении на президента России Владимира Путина не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Пескову был задан вопрос, соответствует ли информация таблоида действительности.

Нет, — ответил пресс-секретарь.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что в минувшую среду, 14 сентября, в Москве на Путина якобы было совершено покушение: неустановленное устройство взорвалось на пути следования кортежа главы государства.

Рано утром 15 сентября Владимир Путин прилетел на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде. В течение дня он провел целый ряд двусторонних встреч, в том числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Предполагается, что в пятницу встречи продолжатся, в частности ожидается общение с президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Индии Моди.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасными переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным дипломат отметил, что диалог прошел «по-деловому, с обсуждением задач». Лавров заверил, что оценки международной обстановки у России и Китая полностью совпадают.