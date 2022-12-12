Песков оценил вступление Бута в ЛДПР Песков назвал личным делом Бута его вступление в ЛДПР

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Вступление в ЛДПР Виктора Бута является личным делом бизнесмена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, решение Бута может быть связано с некими перспективами продвижения в партии.

Если он для себя видит партийные перспективы, ну и слава Богу. Это в данном случае его личное дело, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что не располагает информацией о телефонных контактах президента России Владимира Путина с Бутом, встречи главы государства с возвращенным из американской тюрьмы предпринимателем также не было. В ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера, пресс-секретарь заявил, что все необходимые процедуры были выполнены.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партбилет на слете, посвященном 33-летию партии. Он также назвал Бута сильным и мужественным человеком и подчеркнул, что ЛДПР всегда защищала права соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом, выразив надежду на то, что Бут займет достойное место в партии.

8 декабря Виктора Бута обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, и россиянин смог вернуться домой. Он был задержан в 2008 году в Бангкоке по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций.