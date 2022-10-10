Песков оценил возможность разногласий между Россией и странами ОДКБ Песков: разногласий между Россией и странами ОДКБ не существует

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Россия и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеют серьезных разногласий между собой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Нет, [разногласий между Россией и членами ОДКБ нет], — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности разногласий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в пользе ОДКБ. Он отметил, что большинство стран — членов военного объединения — до сих пор не заняли «четкой позиции» по Украине и «предпочитают молчать, опасаясь западных санкций».

В ответ на это пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не планирует привлекать ОДКБ к спецоперации РФ на Украине. Он также подчеркнул, что создание этой организации себя оправдало и она имеет большое значение, поэтому ее развитие является приоритетом в области политики безопасности.

Между тем стало известно, что Минобороны Киргизии приняло решение отменить командно-штабные учения при участии миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». Они должны были пройти во второй половине октября. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предположил, что Киргизия могла отметить учения, чтобы избежать санкций. По его словам, Киргизия улавливает сигналы от Запада, с которым она не хочет ссориться и одновременно анализирует, насколько Россия в состоянии достичь победы в борьбе с Украиной.