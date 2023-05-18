В Кремле оценили возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT Песков заявил о проработке вариантов по подключению Россельхозбанка к SWIFT после продления сделки

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Варианты гарантий, эквивалентных разблокированию системы международных платежей SWIFT, для Россельхозбанка находятся в разработке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, после продления зерновой сделки «есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые до сих пор состоялись». Песков отметил, что судьба соглашения находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть сделки.

Что касается гарантий для Россельхозбанка, прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT, — сказал представитель Кремля.

18 марта 2023 года Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. Срок ее действия истекает 18 мая. При этом Украина настаивает на продлении сделки на 120 дней.

Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторую часть представляет меморандум Россия — ООН, он рассчитан на три года и предусматривает снятие блокировок с российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, восстановление деятельности аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер.