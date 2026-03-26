Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:06

«Отслеживают»: Песков о запусках БПЛА ВСУ над Прибалтикой

Песков: спецслужбы России отслеживают все запуски БПЛА ВСУ

ВС РФ в зоне СВО. Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные самым внимательным образом отслеживают все обстоятельства, связанные с запуском украинских дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Так он ответил на вопрос об участившихся случаях падения украинских дронов над странами Прибалтики.

Наши соответствующие службы, наши военные самым внимательным образом отслеживают все обстоятельства с запуском всех украинских дронов, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к конфликту с Россией на протяжении еще трех лет не соотносятся с его заявлениями о стремлении к скорому миру. Песков также посоветовал обсудить эту тему депутатам Верховной рады.

До этого он заявил, что при разрешении кризиса на Украине необходимо принимать во внимание интересы России. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что любой переговорный раунд приближает к урегулированию ситуации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.