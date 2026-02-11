Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram

РКН ограничивает работу Telegram из-за невыполнения российских законов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ведутся контакты с представителями мессенджера.

Есть закон, который нужно выполнять. <…> Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, — сказал Песков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям региона следует перейти в мессенджер MAX, так как замедление Telegram может повлиять на донесение оперативной информации. Он напомнил, что область находится на границе.

До этого пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами.

Подписывайтесь на наш MAX.