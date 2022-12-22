Песков: общение Путина с пулом нельзя назвать итоговой пресс-конференцией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Общение президента России Владимира Путина с пулом журналистов 22 декабря нельзя назвать итоговой пресс-конференцией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, скорее всего, это заключительное подобное мероприятие в уходящем году, передает ТАСС.

Нет (не является итоговой конференцией — примечание NEWS.ru). Но, по крайней мере, это общение с кремлевским пулом, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что окончание года постарается встретить в кругу близких и в новогоднюю ночь посмотрит выступление президента. По его словам, ничего необычного в этот день не будет.

12 декабря Песков отмечал, что большой пресс-конференции президента в этом году не будет. По его словам, глава государства тем не менее будет искать способ пообщаться с представителями СМИ. Пресс-секретарь президента также не раскрыл планируемую дату послания Путина Федеральному собранию.

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. На нее приглашали представителей журналистского корпуса. «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой тот отвечает на вопросы граждан, также являлась ежегодным мероприятием.