Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враждебными действиями закрытие неба Болгарией, Черногорией и Северной Македонией для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости. По словам представителя Кремля, инцидент привел к отмене визита и сдвигу графика контактов. Он подчеркнул, что несмотря на это, существенно помешать взаимодействию с Сербией не удалось.

Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определенные проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время, — сказал Песков.