Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине Песков: нельзя обсуждать мир на Украине в отрыве от безопасности во всей Европе

Эффективное решение украинского вопроса недостижимо в отрыве от глобальной архитектуры безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле подчеркивают необходимость комплексного подхода, передает ТАСС.

Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы. И для этого, конечно, нужен диалог, — отметил представитель Кремля.

Ранее официальные лица в Еврокомиссии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта при определенных условиях. Речь идет о возможности представить итоги переговоров как политический успех Киева.

При этом многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам, считает киевский юрист Владимир Дородко. По его словам, многие люди просто хотят прекращения конфликта.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешнее руководство Киева является главным препятствием для достижения мира. Он подчеркнул, что такие провокации, как атака на резиденцию президента России, делают любые переговоры бессмысленными.