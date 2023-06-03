Песков назвал Украину инструментом «комбинированной войны» против России

Фото: МО Украины

Украина стала инструментом в рамках «комбинированной войны» Запада против России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента добавил, что конфликт на Украине стал «более широким».

Сейчас Украина — это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад собственно ведет такую комбинированную войну против нашей страны. Поэтому вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно. Это тоже нужно понимать, — сказал Песков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев откажется от контрнаступления, если президента Владимира Путина убедят вывести войска с территории страны. По его словам, это мог бы сделать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее высказался против контрнаступления ВСУ.

Кулеба добавил, что Украина стремится к миру, но он должен быть «справедливым», поэтому не стоит ожидать, что Киев уступит Москве.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что контрнаступление ВСУ станет «кровавой бойней» и новые жертвы будут его единственным итогом. По мнению политика, необходимо добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем украинская армия начнет наступление.

Похожим образом высказался и отставной американский офицер Марк Кансиан. Он предупредил, что эшелонированная линия российских укреплений станет ловушкой для украинской армии и последнюю ждет «кровавая баня».