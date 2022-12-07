В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США Песков назвал оборонный бюджет США конфронтационным по отношению к России

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Проект оборонного бюджета США направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению России, передает РИА Новости.

Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте, — заявил представитель Кремля.

Накануне профильные комитеты американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год, его сумма оценивается в $847,3 млрд. В проект бюджета включены инициативы по сокращению зависимости от России в сфере энергоносителей, также предполагается продлить запрет на военное сотрудничество с Москвой сроком на пять лет. Дополнительно предусматривается постоянный запрет на обмен информацией по вопросам противоракетной обороны.

Документ также предполагает усиление санкций в отношении России. В частности, Вашингтон намерен добиться исключения Москвы из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и ряда других организаций.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал информацию об оборонном бюджете США, заявив, что попытки исключить Россию из «Большой двадцатки» обречены на провал. Он напомнил, что подобные шаги были предприняты перед балийским саммитом в ноябре и оказались безуспешными. Дипломат подчеркнул, что большинство стран мира не поддерживают попытки изолировать Россию.