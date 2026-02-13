Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 07:49

Песков назвал главную задачу России на фоне попыток переписать историю

Песков: на фоне игнорирования истории в мире Россия должна хранить память

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сегодня в мире прослеживаются попытки игнорирования исторических фактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, в сложившихся условиях Москва должна бороться за сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Таким образом Песков ответил на вопрос, будут ли иностранные лидеры приглашены на празднование 81-й годовщины Победы.

Для нас вообще, для нашей страны на фоне такого международного игнорирования истории очень важно хранить память о той войне и о тех жертвах, которые принесла наша страна на алтарь Победы, — сказал он.

Что касается нового раунда переговоров России с США и Украиной, по словам Пескова, он может состояться уже скоро. О месте проведения встречи будет сообщено дополнительно.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия на международном уровне будет настаивать на признании преступлений нацистской Германии геноцидом советского народа. Он подчеркнул, что защита исторической правды и борьба с пересмотром итогов Второй мировой войны остаются приоритетными задачами ведомства.

Кремль
Дмитрий Песков
история
Запад
Великая Отечественная война
