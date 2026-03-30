Памфилова ответила на предложение возглавить новый состав ЦИК

Элла Памфилова согласилась возглавить новый состав ЦИК, сообщил ТАСС. Она также отметила, что у нее нет самоотвода. Предложение Памфиловой озвучил один из членов избирательной комиссии Николай Левичев.

Спасибо за доверие, за выдвижение, нет, — сказала Памфилова в ответ на вопрос, есть ли у нее самоотвод.

Другие кандидаты на должность председателя не выдвигались.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование развивается и набирает популярность среди российских избирателей, однако ЦИК не собирается отказываться от традиционных форм волеизъявления. По ее словам, ДЭГ будет развиваться наряду с традиционным голосованием на участках, чтобы у людей было больше возможностей выбора.

Глава ЦИК также отметила, что за пять лет работы ее ведомство сформировало разветвленную и многоуровневую систему общественного контроля за выборами. Благодаря этому в России стало возможно возвращение досрочных голосований, которые раньше вызывали множество нареканий.

Кроме того, Памфилова обратила внимание, что за последние пять лет ЦИК научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа.