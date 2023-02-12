«Опыт растопит лед»: в России заявили о готовности к диалогу с Молдавией Посол Васнецов заявил об открытости России для обсуждения любых вопросов с Молдавией

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Олег Васнецов

Россия по-прежнему открыта для обсуждения любых вопросов с Молдавией, которая по собственному желанию приостановила диалог с Москвой, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов. По его словам, в этом году политический диалог и сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе на пространстве СНГ, поставлены на паузу по решению Кишинева.

Москва не закрывалась и по-прежнему готова к взаимодействию. Российская сторона всегда открыта к обсуждению любых вопросов с молдавскими партнерами. Я убежден, что накопленный за 31 год опыт дипломатических отношений между Россией и Молдавией растопит тот лед недопонимания, что сейчас образовался, — сказал Васнецов.

Дипломат отметил, что народы России и Молдавии связаны многовековой дружбой. Посол подчеркнул, что их объединяют близкие, а во многих аспектах даже родственные отношения.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев планирует в мае 2023 года начать переговоры по вступлению в Евросоюз. При этом он отметил, что республика должна одновременно выполнять условия, поставленные в ЕС, и заниматься урегулированием кризисов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию. По его словам, нынешний президент Молдавии Майя Санду «сама рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и «готова практически на все».