ООН не смогла убедить Европу заново подключить Россельхозбанк к SWIFT Замглавы МИД РФ Вершинин: ООН не смогла убедить Европу подключить Россельхозбанк к SWIFT

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ООН не смогла убедить Европу переподключить Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с международной организацией в Женеве. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва готова продолжить переговоры с ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции, если эти обсуждения будут результативными.

И, конечно, существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в ресвифтинге (переподключение к SWIFT. — NEWS.ru) Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой реSWIFTинг, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах, — сказал Вершинин.

Он назвал такую позицию Запада лицемерной и двуличной и подчеркнул, что решение о том, продлевать ли зерновую сделку после 18 июля, будет приниматься исходя из интересов России.

Вершинин также осудил подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года.

МИД РФ ранее опубликовал требования, без выполнения которых продление зерновой сделки в июле будет невозможным. Москва требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и «разморозки» активов российских компаний.