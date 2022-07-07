«Он нас не любит, мы его тоже»: Песков о возможной отставке Джонсона Песков: правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом работы Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, о возможной отставке которого сообщили СМИ, не пользуется доверием в Кремле. По словам Пескова, которые приводит ТАСС, правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом работы российского правительства, но на его масштаб нельзя не обращать внимания.

Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже, — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что до конца дня премьер-министр Великобритании подаст в отставку, не выдержав давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии. Отмечается, что глава кабмина продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии в октябре этого года.

Накануне 50 чиновников покинули свои посты, включая ключевых фигур в правительстве — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида. Они заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства». Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до назначения его на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.