«Очередь несколько лет»: в ГД назвали самое продаваемое российское оружие Депутат Журавлев заявил, что у России покупают самолеты, танки и ракеты

Фото: MOD Russia/Global Look Press

С-400

Россия по-прежнему занимает второе место в мире среди стран — поставщиков оружия после США, и это примерно 20% рынка, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Россия продает свою продукцию в 43 страны, больше всего в Индию, Китай, Египет и Алжир, при этом экспорт только растет. Так, в 2022 году портфель оружейных заказов достиг $57 млрд, вопреки призывам госсекретаря США Энтони Блинкена больше не приобретать у РФ оружие.

И в общем объеме экспорта не менее половины — это авиационная техника. Предположу, что самый популярный экземпляр — истребитель Су-30. Среди систем ПВО безусловный лидер — С-400, но повышенным спросом пользуются и «Бук-М2», и «Панцирь-С1», очередь на их покупку растягивается, бывает, на несколько лет, — заявил Журавлев.

По словам парламентария, еще одним символом экспорта российского оружия стал Т-90, который считается самым коммерчески успешным танком XXI века. Его для своих армий выбрали в Индии, Азербайджане, Алжире, Вьетнаме, Ираке и Уганде. Кроме танков, Россия поставляет за рубеж бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82 и модернизирует бронетехнику. Он также напомнил, что российский автомат Калашникова, который состоит на вооружении более ста стран, до сих пор является самым распространенным стрелковым оружием в мире.

На Западе очень ценят и наши танки, и самолеты, и системы ПВО — во всех международных обзорах они непременно занимают призовые места среди прочих образцов. А сила оружия и его опасность прежде всего не в самой разработке, хотя у нас и, без сомнений, самая лучшая конструкторская школа на планете, а том, кто им пользуется. В умелых руках, как говорится, раз в год и дубина стреляет, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что США и Россия остаются лидерами на мирoвом рынке поставщиков оружия, но за последние пять лет разрыв между ними значительно увеличился. По данным аналитиков, с 2018 по 2022 год экcпорт вооружений из США увеличился на 14% по сравнению с 2013–2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40%. При этом роcсийские продажи за тот же период времени сократились на 31%, доля в глобальном объеме опустилась до 16% прoтив 22% ранее.