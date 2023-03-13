Россия стала поставлять миру меньше оружия SIPRI: Россия продолжает терять долю на мировом оружейном рынке

Фото: Global Look Press/Russian Look/Olga Sokolova

Образцы ядерного вооружения на форуме «Армия»

США и Россия остаются лидерами на мировом рынке поставщиков оружия, но за последние пять лет разрыв между ними значительно увеличился. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Третье место среди экспортеров оружия занимает Франция.

По данным аналитиков, с 2018 по 2022 год экспорт вооружений из США увеличился на 14% по сравнению с 2013–2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40%. При этом российские продажи за тот же период времени сократились на 31%, доля в глобальном объеме опустилась до 16% против 22% ранее.

Третьей в списке крупнейших экспортеров оружия идет Франция, которая довела свою долю на рынке с 7,1% до 11% за последние пять лет. За ней следуют Китай (5,2%) и Германия (4,2%).

Украина в 2022 году поднялась на третье место в списке крупнейших импортеров оружия, пропустив вперед Катар и Индию. За пять лет она заняла по этому показателю 14 место, на нее пришлось 2% глобального объема военного импорта. По информации SIPRI, в прошлом году Киеву поставляли оружие 29 стран мира. Лидируют США (35%), за ними следует Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).

Ранее в Главном управлении вооружений Минобороны КНДР заявили, что Северная Корея никогда не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы в Россию. Там отметили, что подобные слухи распространяют Соединенные Штаты, пытаясь тем самым очернить республику.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на разведку США сообщала, что Россия начала приобретать артиллерию у КНДР. Речь шла о снарядах и ракетах малой дальности, а также о различном оборудовании. Авторы материала утверждали, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».