«Очень светлое чувство»: Путин о любви к Родине Путин: случаи злоупотребления патриотизмом не подрывают саму идею любви к Родине

Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян, ТАСС

Случаи злоупотребления патриотизмом не могут подорвать саму идею любви к Родине, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со студентами. По его словам, которые приводит Кремль, против Отчизны кто-то может выступать либо из-за непонимания, либо «по заказу нашего противника».

Появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине и под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть. Всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют. Но это не может подорвать саму идею любви к Родине. А сама любовь к Родине — очень светлое чувство, — отметил президент.

Также Путин отказался считать либерализм проклятием. Он отметил, что у этого политического течения есть множество направлений. При этом президент подчеркнул, что некоторые из представителей этого движения распространяют штамп, будто патриотизм — «пристанище негодяев».

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиян, готовых работать на страны Запада, могут «отрезвить» некоторые законы, среди которых и наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ. При этом он подчеркнул, что значительная часть граждан, получивших образование по западным программам, остаются патриотами России. Новые законы окажут эффект на лиц, которые покинули Россию и вернулись после долгого пребывания за рубежом, считает он.