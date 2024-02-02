Путин вступился за либерализм Путин: либерализм — не проклятие

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Владимир Путин

Путин отказался считать либерализм проклятием. Он отметил, что у этого политического течения есть множество направлений. При этом он отметил, что некоторые из представителей этого движения распространяют штамп, будто патриотизм — это пристанище негодяев.

Либерализм — не проклятие какое-то. Есть тоже много разных направлений. Но все-таки люди вот этого направления давно приклеили шатамп такой, что патриотизм — это пристанище негодяев. Почему? Потому что появились люди, которые прикрываются любовью к родине, к патриотизму. И под этой вывеской творят все что угодно, — сказал президент.

Путин отметил, что это не может подорвать самой идеи любви к родине. А те, кто пытается «оболгать любовь к родине» делают это по незнанию или по чьему-то указу.

В 2019 году Путин в интервью газете The Financial Times заявлял, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя, хоть и имеет до сих пор право на существование. Несогласие с Путиным выразили глава Евросовета Дональд Туск, нынешний премьер Британии Борис Джонсон и его предшественница Тереза Мэй. За главу российского государства вступился итальянский премьер Джузеппе Конте.