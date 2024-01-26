В Совфеде раскрыли, как Россия отрезвит желающих устроить ей революцию Сенатор Цеков назвал закон о дискредитации ВС РФ «отрезвляющим»

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Россиян, готовых работать на страны Запада, могут «отрезвить» некоторые законы, среди которых и наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. При этом он подчеркнул, что значительная часть граждан, получивших образование по западным программам, остаются патриотами России. Новые законы окажут эффект на лиц, которые покинули Россию и вернулись после долгого пребывания за рубежом, считает он.

Уверен, что большая часть граждан вернулись в Россию, не живут в США, являются патриотами РФ, кто еще только вернется в Россию — их отрезвит ряд законов, например за дискредитацию ВС России. Это правильные меры. Не только пряником мы должны привлекать своих сторонников, но и ремнем, — уточнил он.

Цеков также подчеркнул, что за последние два года российское общество консолидировалось и стало более патриотичным. В частности, это подтверждается настроениями жителей Крыма, у которых наблюдается «высочайший уровень патриотизма». Граждане, испытывавшие неприязнь к родине, покинули страну, считает он. При этом сенатор отметил, что некоторые из них находятся под пристальным вниманием спецслужб.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что страны Запада планируют устроить революцию в России, уверовав в собственную способность устраивать успешные госперевороты. Однако он подчеркнул, что такие планы обречены на провал.