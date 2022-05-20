«Очень хорошо»: Песков о площади Защитников Донбасса у посольства США Песков назвал хорошей идеей переименование площади у посольства США в честь защитников Донбасса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса. По его словам, которые приводит ТАСС, это «очень хорошая» инициатива.

Неплохая идея, очень хорошая, если она пройдёт — это будет очень хорошо, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у здания дипмиссии США «площадью Защитников Донбасса». С данной инициативой выступили представители четырёх политических объединений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва».

По словам депутатов, просьбы увековечить подвиги российских военных исходили от жителей столицы. Эту идею поддержал посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник, заявив, что в таком случае каждый посетитель посольства США или отправляющий письмо будет помнить, «какое преступление совершено по заказу американцев в Донбассе».