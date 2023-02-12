«Обреченные»: Захарова ответила на слова Дуды о победе в СВО Захарова заявила, что поставки оружия Киеву лишь усугубят ситуацию

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Западный мир «обречен», написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на слова польского президента Анджея Дуды о неминуемости победы РФ на Украине в случае, если Киев вовремя не получит оружие. По словам дипломата, поставки вооружений лишь усугубят ситуацию.

Обреченные, оно (оружие. — NEWS.ru) вам не поможет. Лишь усугубит [ситуацию], — написала представитель ведомства.

Захарова добавила, что единственный выход для Запада заключается в «покаянии в содеянном».

Ранее польский президент говорил, что украинские войска потерпят поражение, если в ближайшие недели им не поставят оружие. Дуда отметил, что самую большую помощь Украине оказывают США. При этом он отверг возможность урегулировать кризис путем территориальных уступок перед Россией.

Интервьюер в разговоре с президентом Польши напомнила, что, по результатам опросов, 45% республиканцев-конгрессменов согласны на территориальные уступки России для завершения конфликта. Дуда заявил, что «эти вопросы могут решать только украинцы», а США «остаются демократическим государством, в котором звучат разные голоса». Вместе с тем он выразил уверенность, что «честные люди в Вашингтоне примут ответственные решения».