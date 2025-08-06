Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в беседе с 360.ru обнулить ипотеку для многодетных россиян с целью повысить демографию. Он также призвал ввести постепенное погашение ипотечного кредитования при появлении детей в семьях.

Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка, — высказался Миронов.

Он отметил, что за первого ребенка можно списывать 500 тысяч рублей, за второго — 600 тысяч, а за третьего — 700 тысяч. По его мнению, такой подход будет более эффективным, чем снижение ипотечной ставки. По прогнозу парламентария, мера позволит повысить рождаемость в полтора раза.

Риелтор Александра Сабанцева ранее заявила, что людям, которые оформили кредит на покупку жилья на долгий срок, может быть выгодно купить скидку на ставку по ипотеке. По ее словам, в особенности это касается тех случаев, когда первоначальный коэффициент по кредиту слишком большой.