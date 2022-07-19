«Новый уровень деградации»: Володин о борьбе с «инакомыслящими» в Эстонии Володин оценил возможный запрет в Эстонии на владение оружием по национальному признаку

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале идею эстонских властей о запрете на владение оружием по национальному признаку. По его мнению, европейская политика вышла на «новый уровень деградации».

Он сделал акцент на том, что ни Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, ни главы европейских государств не возмутились человеконенавистнической позицией Таллина.

Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим, — написал Володин.

Как сообщалось ранее, инициатива запрета на владение оружием по национальному признаку принадлежит кандидату на пост главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметсу. Она затронет проживающих в республике россиян и белорусов, а также граждан Эстонии, которые недружественно настроены к собственной стране и Украине. Форму закона она может обрести к концу текущего года.