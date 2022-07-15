В Эстонии русским и белорусам могут запретить владеть оружием

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Новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, говорится в тексте коалиционного договора. По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, которые приводит портал государственного телерадиовещания ERR, закон об аннулировании их лицензий может быть принят к концу года.

Лицензии на владение оружием следует аннулировать не только у них, но и у всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины, - сказал Ляэнеметс.

Ранее кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас назвала Россию «единственным врагом» страны, отметив, что Россия обострила ситуацию на мировой арене, сделав ее значительно опаснее. Так, якобы из-за России произошел резкий рост цен на энергоносители, с помощью которого ее власти рассчитывали внести нестабильность в мировое сообщество.