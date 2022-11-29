Новак рассказал о жесткой позиции России по потолку цен на нефть Новак: установление потолка цен на нефть неприемлемо вне зависимости от уровня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Российская сторона занимает жесткую позицию по потолку цен на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости. Он добавил, что ограничения цен на энергоресурсы неприемлемы вне зависимости от их уровня.

Россия занимает жесткую позицию по потолку цен на нефть, он неприемлем вне зависимости от уровня, — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. Пока переговоры зашли в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет необходимости вмешиваться в дискуссии западных стран по установлению потолка цен на российскую нефть. По его мнению, обсуждение этого вопроса идет хорошо и активно.

Агентство Bloomberg прежде уверяло, что переговоры в ЕС по данному вопросу были отложены из-за разногласий между членами Союза. Кого-то из стран — членов ЕС устраивает потолок цен на уровне $65–70 за баррель, кого-то нет. Так, в Греции считают, что он не может быть ниже $70 за баррель.