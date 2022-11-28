Bloomberg: в ЕС обсуждают потолок цен на нефть на уровне $62 за баррель Bloomberg: в ЕС обсуждают потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель

Фото: Marek Majewski/dpa/Global Look Press

Евросоюз обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. Пока переговоры зашли в тупик, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Источники агентства отмечают, что данный уровень потолка все еще считают высоким в Польше и странах Прибалтики. Переговоры 28 ноября закончились ничем.

Bloomberg прежде уверял, что переговоры в ЕС по данному вопросу были отложены из-за разногласий между членами союза. Кого-то из стран — членов ЕС устраивает потолок цен на уровне $65–70 за баррель, кого-то нет. Так, в Греции считают, что он не может быть ниже $70 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель. Это ниже потолка цен на топливо, который предлагали в Евросоюзе. В то же время ряд государств настаивают на более низкой планке, например, Польша выступает за введение предельной цены на нефть в $30 за баррель.