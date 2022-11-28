Bloomberg: цена российской нефти упала ниже предложенного Европой потолка Bloomberg: цена российской нефти марки Urals опустилась до $51,96 за баррель

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Стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Это ниже потолка цен на топливо, который предлагали в Евросоюзе ($65–70 за баррель).

Ключевой для страны сорт нефти марки Urals упал до $51,96 за баррель в балтийском порту Приморск. На такое же количество и на такой же уровень он упал из Новороссийска в Черном море, — говорится в сообщении.

В то же время ряд государств настаивают на более низкой планке, например, Польша выступает за введение предельной цены на нефть в $30 за баррель.

По данным Politico, такой уровень поддерживают и страны Балтии, которые считают ценовую планку выше $60 бессмысленной и неэффективной. Другие, в частности Греция, требуют повысить предельную цену. В настоящее время государства блока не достигли единого решения.

Ограничение цены на нефть вступит в силу с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. По его словам, эта позиция России, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней. При этом Песков добавил, что Москва руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

До этого стало известно, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к согласованию. Страны Прибалтики также отвергли предложенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть. По их мнению, уровень в $65 за баррель является слишком щедрым.